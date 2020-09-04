كوريا والإمارات تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

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اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة ومكافحة فيروس كورونا.جاء هذا الاتفاق في الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد أمس الاثنين عن بعد عبر الفيديو، حيث ترأس الجانب الكوري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "هونغ نام كي" ، فيما مثل الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد "عبد الله بن طوق المري".وتم في الاجتماع تبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالتقنيات المستقبلية والإصلاحات والطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى سبل تنمية التعاون في المجالات الصحية والطبية.واتفق الوزيران على التعاون المشترك في مجال التقنيات الخاصة بصناعة المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا الحديثة الأخرى، ومشاركة الخبرات بين البلدين بشأن تقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المغامرة.كما اتفقا على توسيع نطاق التعاون ليشمل ليس فقط مجال الطاقة النفطية والغازية والنووية التقليدية بل أيضا الطاقة المتجددة،واتفقا أيضا على تعزيز التبادل والتعاون الثنائي بين المؤسسات الطبية والأطباء لمكافحة فيروس كورونا.وطلب الوزير الكوري "هونغ" من نظيره الإماراتي "المري" دعم مشاركة الشركات الكورية في المزيد من مشروعات البنية التحتية المقامة في الإمارات.والجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية الكورية الإماراتية المشتركة قد تم تشكيلها بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة بين البلدين التي عقدت عام 2006.