عودة الأطباء المقيمين والمتدربين إلى العمل بعد 18 يومًا من الإضراب

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بدأ الأطباء المقيمون والمتدربون الذين كانوا مضربين عن العمل احتجاجًا على الإصلاحات الحكومية لنظام الرعاية الصحية، منها زيادة الحد الأقصى لعدد الدارسين في الكليات الطبية وإنشاء كليات طبية عامة جديدة، في العودة إلى العمل في الساعة السابعة صباح اليوم الثلاثاء بعد 18 يومًا من الإضراب.وسيعود الأطباء العاملون في المستشفيات الكبيرة الرئيسية في سيول، بما في ذلك مستشفى جامعة سيول الوطنية، ومستشفى هيون ديه آسان، ومستشفى سانت ماري، إلى العمل بدءًا من اليوم وعلى مراحل.وسوف يخضع الأطباء العائدون لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا بسبب غيابهم من العمل لفترة طويلة واحتمال إصابتهم بالفيروس خلال تلك الفترة، حيث يتوقع أن تستغرق عودة العمل في المستشفيات إلى طبيعته حوالي أسبوعين.وبالرغم من عودة الأطباء المقيمين والمتدربين إلى العمل ، لا تزال تبقى المشكلة المتعلقة بالاختبار الوطني لترخيص الأطباء كما هي، لأن معظم الأطباء المضربين كانوا يرفضون الخضوع للاختبار الذي انطلق اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية "سون يونغ ريه" إنه من الصعب على الوزارة اتخاذ الإجراءات لصالح الذين رفضوا الخضوع للاختبار، وهو ما قد يتسبب في خلافات أخرى بين الحكومة والدوائر الطبية.