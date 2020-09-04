الرئيس مون يتعهد ببذل جهود أكبر لمواجهة الأزمة المناخية

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تعهد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بأن تبذل الحكومة الكورية جهودا أكبر لمواجهة الأزمة المناخية.جاء ذلك في كلمة مصورة ألقاها الرئيس "مون" في احتفال أقيم أمس الاثنين بمناسبة الذكرى الأولى لـ"يوم السماء الزرقاء" الذي قامت الأمم المتحدة بتعيينه كيوم تذكاري رسمي عالمي، بناء على اقتراح قدمته كوريا الجنوبية في العام الماضي، حيث قال "مون" إن العالم أصبح يهتم بالبيئة المناخية أكثر من أي وقت مضى، لأنه يعانى من الأمراض المعدية والكوارث الطبيعية.وأضاف الرئيس "مون" إن السبب في نشوء الأعاصير الأقوى والأكثر في موسم الخريف يرجع إلى المناخ المتغير غير الطبيعي، وأن انتشار الأمراض المعدية له علاقة باضطراب النظام البيئي الطبيعي، مؤكدًا أن قضية البيئة المناخية أصبحت مشكلة عالمية لا يمكن تأجيل حلها.وقال إن الحكومة الكورية ستنتهج سياسات تهدف إلى الحفاظ على السماء الزرقاء من خلال تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والغبار الناعم، وزيادة التعاون الدولي لتحقيق ذلك الغرض.وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بتوسيع مرافق توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة عدد السيارات الكهربائية والهيدروجينية.