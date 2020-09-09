الحكومة تتخذ قرارها بشأن المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي في نهاية الأسبوع

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قالت الحكومة إن آثار إجراءات التباعد الاجتماعي المعززة بدأت تتضح، مشيرة إلى التباطؤ في انتشار فيروس كورونا.وقال "يون تيه هو" –المسؤول الكبير بوزارة الصحة– في إحاطة إعلامية أمس الثلاثاء إن إجراءات التباعد الاجتماعي تظهر تقدمًا إيجابيًّا، مع بقاء عدد الحالات اليومية في نطاق 100 حالة لمدة ستة أيام متتالية.وعلى وجه التحديد، كان عدد الحالات اليومية في سيول أقل من 100 حالة لليوم الثاني على التوالي.وقال "يون" إن هذا كله بفضل المشاركة النشطة للجمهور.وقد تم تمديد ما يسمى بإرشادات التباعد الاجتماعي من المستوى 2.5 لمدة أسبوع آخر يوم الأحد الماضي. وقالت السلطات الصحية إنها ستراقب الوضع وتقرر ما إذا كانت ستمدد أو تعدل تلك الإجراءات، في وقت ما من نهاية هذا الأسبوع.