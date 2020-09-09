زعيم حزب المعارضة الرئيسي يتهم مون برفض الحوار مع المعارضة

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ألقى زعيم حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، "جو هو يونغ" باللوم على الرئيس "مون جيه إين" في المواجهة الطويلة بين الحزبين، واتهمه برفض التحدث مع المعارضة والجمهور.ووجه جو الاتهام في خطابه أمام البرلمان أمس الثلاثاء، الذي قال فيه إنَّ "مون" وقع في نفس الفخ الذي أغرق أسلافه، وعزل نفسه داخل المكتب الرئاسي.واستند زعيم المعارضة في اتهامه إلى عدم رد "مون" على 10 أسئلة طرحها علنًا قبل خطاب الرئيس البرلماني في يوليو، وكانت تتعلق بالمخالفات المزعومة المنسوبة لأعضاء المعسكر الحاكم، والسياسات التي تم انتقادها لكونها غير فعالة.وطالب "جو" الرئيس بالإجابة على أسئلة وشكاوى الجمهور، بدلًا من التحدث من جانب واحد إلى مساعديه وأعضاء مجلس الوزراء.كما انتقد زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب سياسات الحكومة التحفيزية وسط أزمة كورونا، والتي وصفها بأنها إجراءات شعبوية، قائلًا إن الإدارة المقبلة سترث أكثر من 410 تريليون وون من الديون المتولدة خلال ولاية "مون" البالغة خمس سنوات.