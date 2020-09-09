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الدولية

رئيس برنامج الأغذية العالمي: تغير المناخ يمكن أن يتسبب في أزمة إنسانية في كوريا الشمالية

Write: 2020-09-09 09:22:05

رئيس برنامج الأغذية العالمي: تغير المناخ يمكن أن يتسبب في أزمة إنسانية في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

حذر رئيس برنامج الأغذية العالمي أمس الثلاثاء من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى أزمة إنسانية في كوريا الشمالية.
ودق المدير التنفيذي للبرنامج "ديفيد بيسلي" ناقوس الخطر في خطاب رئيسي لمنتدى نظمته وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية عبر الإنترنت.
وقال "بيسيلي" إن العديد من الكوريين الشماليين أصبحوا معرضين بدرجة أكبر لخطر الجوع ونقص الغذاء، وسط الأحداث المناخية غير الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية.
وقال إن تلك العوامل يمكن أن تزيد بدرجة كبيرة من عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية في البلاد، وتؤدي إلى أزمة إنسانية.
وفي إشارة إلى أن إعادة فتح المدارس مؤخرًا في الشمال زادت من أهمية توفير التغذية لأطفال كوريا الشمالية، أكد رئيس برنامج الأغذية العالمي على أهمية التعاون الدولي لتحسين الأمن الغذائي في الشمال، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون مع سيول في هذا الشأن.
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