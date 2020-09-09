الأطباء المتدربون ينهون إضرابهم رسميًّا

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قررت لجنة الطارئ التابعة للجمعية الكورية للأطباء المتدربين والمقيمين العودة إلى العمل، منهية رسميًّا إضراب الأطباء المتدربين بسبب خطة الحكومة للإصلاح الطبي.وأعلنت اللجنة اليوم الأربعاء أنها قررت عدم مواصلة العمل الجماعي، وقالت إن جميع الأطباء المتدربين في جميع أنحاء البلاد سيستأنفون عملهم.وقد شكلت الجمعية تلك اللجنة الجديد لتمثيل مصالحها أمس الثلاثاء، نظرًا لأن اللجنة السابقة لم تراعِ وجهات نظرها عندما قررت إنهاء الإضراب والعودة إلى العمل.وقالت اللجنة الجديدة إنها قررت أيضًا العودة إلى العمل، بعد اجتماع مطوَّل عُقِد ليلة الأمس.وبهذا القرار، سيعود جميع الأطباء المتدربين في جميع أنحاء البلاد إلى العمل اعتبارًا من الساعة 7 صباح اليوم الأربعاء.