الزعيم الكوري الشمالي يعقد اجتماعًا حزبيًّا لمناقشة أضرار الإعصار

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عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اجتماعًا حزبيًّا أمس الثلاثاء، لمناقشة الأضرار التي أصابت المنطقة الشرقية في كوريا الشمالية، التي ضربها إعصار ميساك بشدة.ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، فقد ترأس "كيم" اجتماعًا موسَّعًا للجنة العسكرية لحزب العمال الحاكم، لمناقشة الأضرار الجسيمة وإجراءات التعافي في منطقة "كومدوك" بمقاطعة "هام كيونغ" الجنوبية.وقرر "كيم" تكليف الجيش بإعادة إعمار المنطقة التي ضربها الإعصار.وقالت وكالة الأنباء إن أكثر من 2,000 منزل وعشرات المباني العامة قد دُمِّرت أو غمرتها المياه في المنطقة، وانهار نحو 60 ألف متر من الطرق و59 جسرًا.وأضافت أنَّ 3,500 متر من أرصفة طرق السكك الحديدية وأكثر من 1,100 متر من القضبان قد انجرفت بسبب الفيضانات.