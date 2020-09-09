كوريا الجنوبية تنتج كميات كبيرة من علاج الأجسام المضادة لكورونا هذا الشهر

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أعلنت السلطات الصحية أمس الثلاثاء عن خطة لإنتاج كميات كبيرة من العلاج القائم على الأجسام المضادة لفيروس كورونا في وقت لاحق من هذا الشهر.وكشف "كوون جون ووك"، نائب مديرة المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن الخطة خلال مؤتمر صحفي، قائلًا إن وزارة سلامة الغذاء والدواء تقوم حاليًّا بمراجعة خطط المرحتلين الثانية والثالثة من التجارب السريرية.وقد أقرت الوزارة تجارب المرحلة الأولى في يوليو، وحصل العلاج بالأجسام المضادة أيضًا على الموافقة في بريطانيا في 29 يوليو، مع إجراء المرحلة الأولى من التجارب السريرية.وقال "كوون" في المؤتمر الصحفي إن الإنتاج الضخم المخطط له مخصص للاستخدام التجاري العام. وقالت السلطات الصحية لاحقًا إنها تخطط لإنتاج كميات كبيرة "للتحقق من عمليات التصنيع" في منشآت الإنتاج التجارية.وحول العلاج الذي يعتمد على بلازما الدم، قال "كوون" إن وزارة الدواء وافقت على دراسة المرحلة الثانية في 20 أغسطس، ويتم تقييم سلامتها وفعاليتها في ست مؤسسات طبية.