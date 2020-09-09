نائب وزيرة الخارجية يغادر إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع بيغون

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من المقرر أن يغادر النائب الأول لوزيرة الخارجية "تشيه جونغ كون" متوجهًا إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي بشأن العلاقات الثنائية وقضايا أخرى.ومن المقرر أن يلتقي "تشيه" مع نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" في واشنطن غدًا الخميس، في أول اجتماع وجهًا لوجه بينهما منذ تولي "تشيه" منصبه الشهر الماضي.ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان الآراء حول مجموعة واسعة من القضايا، بدلًا من التركيز على موضوعات حساسة محددة.ومن المرجح أن يشتمل الاجتماع على مناقشة مفاوضات تكاليف الدفاع المتعثرة، والوضع في شبه الجزيرة الكورية، ومشاركة سيول في قمة مجموعة السبع، والنزاع بين الولايات المتحدة والصين.