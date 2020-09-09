تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شهدت كوريا الجنوبية بقاء عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في نطاق المائة حالة، لليوم السابع على التوالي، مع تباطؤ الزيادة في ارتفاع عدد الإصابات بدرجة طفيفة.وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه اعتبارًا من الساعة 12 صباح الأربعاء، تم تسجيل إصابة 156 شخصًا بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 21 ألفًا و588 شخصًا.ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك 144 حالة محلية، و12 إصابة واردة من الخارج.ومن بين الحالات المحلية 100 حالة في منطقة سيول الكبرى، منها 51 حالة في مقاطعة كيونغ كي و48 حالة في مدينة سيول.وبذلك يكون عدد الحالات في منطقة العاصمة سيول قد وصل إلى حاجز المائة مجددًا، بعد أن ظل أدنى منه في اليومين الماضيين.وارتفعت الإصابات المرتبطة بكنيسة "سارانغ جيل" في منطقة "سيونغ بوك" في سيول إلى ألف و167 حالة. بينما ارتفعت الحالات المرتبطة بمظاهرات 15 أغسطس المعارضة للحكومة في ميدان "كوانغ هوا مون" في سيول إلى 539 حالة.وتم تسجيل 3 حالات وفاة أخرى، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 344 شخصًا.