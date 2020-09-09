وزيرة الخارجية تشارك في اجتماعات الآسيان السنوية

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من المقرر أن تشارك وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" في سلسلة من الاجتماعات السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (رابطة الآسيان)، بدءًا من اليوم الأربعاء.وستحضر الوزيرة اجتماع الآسيان زائد ثلاثة في الساعة 5:15 مساء اليوم، والذي سيجمع بين الدول العشر الأعضاء في الرابطة وبين كوريا الجنوبية والصين واليابان.وفي المؤتمر الافتراضي، ستناقش "كانغ" إجراءات التعافي الاقتصادي والتعاون في مكافحة جائحة كورونا.ومن المقرر أن تشارك "كانغ" بعد ذلك في اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والآسيان، ثم في جلسة قمة شرق آسيا التي تضم 18 دولة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والهند.وقال مسؤول بالوزارة في سيول إن الوزيرة ستؤكد على الحاجة إلى استعادة التعددية من خلال التضامن والتعاون الدوليين في المعركة العالمية ضد فيروس كورونا. وقال المسؤول إن "كانغ" ستعبر أيضًا عن التزام سيول بتعزيز التعاون لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الآسيان.ثم ستشارك "كانغ" يوم السبت في منتدى الآسيان الإقليمي، وهو أحد التجمعات الدولية النادرة التي تشارك فيها كوريا الشمالية، على الرغم من أن التقارير تشير إلى حضور كبير الدبلوماسيين الكوريين الشماليين في فيتنام بدلًا من وزير الخارجية الشمالي "ري سون كوون".