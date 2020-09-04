الزعيم الصيني يؤكد على تعزيز علاقات الصداقة مع كوريا الشمالية

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أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الصيني "شي جين بينغ" أرسل رسالة تهنئة إلى نظيره الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس، الذي صادف الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس النظام الكوري الشمالي، أكد فيها على أهمية التعاون بين البلدين.وقال في الرسالة إنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية الكورية الشمالية، معربا عن استعداده لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، من أجل تحقيق سعادة أكبر إلى شعبي البلدين.كما أشار إلى أن لقاءاته العديدة مع "كيم" ساهمت في تكوين سلسلة من الأفكار المشتركة المهمة لدخول الحزبين الحاكمين في البلدين وعلاقاتهما إلى عصر تاريخي جديد. وقدر أن الطرفين ظلا يؤيدان ويتعاونان معًا من أجل تعميق صداقتهما، خاصةً بعد تفشي جائحة كورونا.ومن ناحية أخرى، أفاد عدد من وسائل الإعلام الصينية الرسمية بما في ذلك إذاعة التلفزيون الصيني المركزي خبرا حول إرسال الزعيم الصيني رسالة التهنئة إلى نظيره الكوري الشمالي، حيث كشفت عن نص الرسالة الكامل مشيرة إلى أن "شي" تقدم بتهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الكورية الشمالية وأشاد بقيادة وإنجازات الزعيم "كيم"، مؤكدًا على علاقات الصداقة والود بين البلدين.