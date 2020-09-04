انخفاض عدد الحاصلين على فرص العمل أغسطس

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بلغ عدد الحاصلين على فرص العمل في شهر أغسطس الماضي 27 مليونا و80 ألف شخص، لينخفض بأكثر من 270 ألف شخص بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. ويذكر أن العدد استمر في الانخفاض للشهر السادس على التوالي منذ شهر مارس الماضي، الذي بدأ فيه ظهور تداعيات جائحة كورونا، ليسجل بذلك أطول مدة للانخفاض منذ الأزمة المالية العالمية.ونتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التوظيف لمن تتجاوز أعمارهم 15 عامًا 60.4%، لتنخفض بمقدار نقطة مئوية مقارنة مع العام الماضي. كما يعد هذا هو المستوى الأدنى في نفس الشهر منذ 7 سنوات.وانخفضت نسبة توظيف الشباب في فئة العشرينيات خاصةً بمقدار 2.2 نقطة مئوية، لتسجل أكبر انخفاض من بين جميع الفئات العمرية.والسبب في ذلك على الأرجح هو الانخفاض الكبير في فرص العمل الجديدة بين الشركات الكورية بسبب تفشي الجائحة.وبحسب أنواع المهن، شهدت صناعة تجارة الجملة والتجزئة وصناعة الإقامة والمطاعم أكبر انخفاض في عدد الحاصلين على فرص العمل، مما يشير إلى الصعوبات التي يتعرض لها أصحاب المشروعات متناهية الصغر.ورغم الانخفاض في الأرقام السابقة، لم تعكس الإحصائيات السابقة تداعيات الالتزام بالمرحلة الثانية من نظام التباعد الاجتماعي التي بدأ فرض العمل بها في السادس عشر من الشهر الماضي. ولهذا فهناك قلق كبير من تراجع أكبر في نسبة التوظيف في شهر سبتمبر الحالي.صرحت الحكومة الكورية بأنها تعد مختلف الوسائل الرامية إلى دعم معيشة الطبقات الضعيفة، إلى جانب توفير 570 ألف فرصة عمل.