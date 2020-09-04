مباحثات وزراء الخارجية لدول آسيان من اليوم

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من المقرر أن تُعقد سلسلة من مباحثات وزراء الخارجية، بحضور دول رابطة الآسيان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين، بدءا من اليوم.وتخطط الحكومة الكورية لدعوة المجتمع الدولي إلى التعاون في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية ومكافحة جائحة كورونا من جهة، وطرح آرائها حول الصراعات الإقليمية في منطقة بحر جنوب الصين وغيرها.وسوف تحضر "كانغ كيونغ هوا" وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية مباحثات وزراء الخارجية لكوريا ودول آسيا ومباحثات الوزراء لقمة شرق آسيا عبر الفيديو، بدءا بمباحثات وزراء الآسيان وكوريا الجنوبية والصين واليابان، التي ستبدأ في الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم.ومن المقرر أن تقترح الوزيرة عددًا من سبل التعاون في مكافحة الجائحة والتعافي الاقتصادي في مباحثات الآسيان زاد ثلاثة، وتعرب عن إرادة تعزيز التعاون من أجل تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين كوريا ودول الآسيان، بما في ذلك تطوير سياسة الجنوب الجديدة.أما في مباحثات وزراء الخارجية لقمة شرق آسيا، التي ستشارك فيها 18 دولة في المنطقة، ومنها الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا والهند، إلى جانب دول الآسيان وكوريا الجنوبية، فمن المتوقع أن يتم تبادل الآراء حول أوضاع المنطقة بما في ذلك قضية شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يتم فيها مناقشة مسألة بحر الصين الجنوبي التي تعد من نقاط الخلافات الطويلة بين الولايات المتحدة والصين. ومن المتوقع أيضًا أن تعرب الوزيرة عن مواقف كوريا الأساسية القائلة بضرورة ضمان السلام والاستقرار وحرية الطيران، والتطلع إلى الحل السلمي للصراع عبر الحوار.