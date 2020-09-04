رئيس الوزراء يحذر من تنظيم تجمعات كبيرة في يوم التأسيس الوطني القادم

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أعرب "جونغ سيه كيون" رئيس الوزراء الكوري عن الاستياء الشديد بسبب خطط بعض الجماعات لتنظيم تجمعات كبيرة في إجازة عيد التشوسوك، مؤكدا على أنه لن يتردد في ممارسة السلطات الحكومية ضد الأعمال التي تعرقل الوقاية من الوباء وتهدد السلامة العامة.جاء ذلك في اجتماع لمركز التعامل مع الطوارئ والكوارث عقده اليوم في مقر الحكومة في سيول، حيث طلب من الشرطة والحكومات المحلية التعامل بشكل صارم حسب القوانين والمبادئ، وشرح موقف الحكومة بشكل كاف أمام المحاكم إذا لزم الأمر.وقال "جونغ" إن الكثير من المواطنين قلقون من الإجازة، مضيفا أنه يتوجب الاستعداد التام لعدم تكرار ما حدث في الإجازات السابقة في شهري مايو وأغسطس الماضيين.علاوة على ذلك، قال رئيس الوزراء إن عدد حالات الإصابة انخفض بصعوبة إلى مستوى رقمين، مطالبًا بالمزيد من الصبر حتى نهاية هذا الأسبوع، إلى أن يتحقق الاستقرار المؤكد.