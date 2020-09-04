مكالمة هاتفية بين مسؤلي الأمن الكوري الجنوبي والأمريكي

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أجرى "سو هون" مستشار الأمن القومي الكوري مكالمة هاتفية مع "روبرت أوبراين" مساعد الأمن الوطني للرئاسة الأمريكية صباح اليوم، حيث ناقش معه تطورات عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية وسبل التعاون بين البلدين في مكافحة جائحة كورونا.وصرح مكتب الرئاسة الكورية أن الجانبين أعادا في المكالمة الهاتفية التأكيد على الإرادة الثابتة للتحالف الكوري الجنوبي والأمريكي، حيث يجتمع الجانبان على قيم مشتركة.وقال المكتب الرئاسي إن الطرفين اتفقا على أن الأشهر القليلة المقبلة تمثل فترة مهمة في إحراز التقدم في نزع الأسلحة النووية وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وقررا مواصلة مناقشة السبل ذات الصلة.كما أوضح أنهما قدرا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات من أجل مكافحة الجائحة، واتفقا على التعاون الوثيق من أجل التخلص من الوباء.وتعد هذه المكالمة الهاتفية الأولى من نوعها منذ تعيين "سو" كمستشار أمني في شهر يوليو الماضي، مضيفا أن الطرفين قررا تنظيم اجتماع وجها لوجه في أسرع وقت ممكن.