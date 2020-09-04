بي تي إس تحتل المركز الأول في قائمة بيلبورد هوت مائة لأسبوعين متتاليين

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أحرزت فرقة "بي تي إس" الغنائية الكورية إنجازا آخر بأغنيتها الجديدة "ديناميت" في السوق الأمريكية.وصرحت بيلبورد أمس بأن الفرقة احتلت المركز الأول في قائمة هوت مائة، بأغنيتها "ديناميت" للأسبوع الثاني على التوالي.تجدر الإشارة إلى أن القائمة الأسبوعية تحتوي على الأغاني الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات التحميل والاستماع والمبيعات.وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة أصدرت أغنية "ديناميت" في الشهر الماضي، وحققت ذلك الإنجاز في أول أسبوع من إصدار الأغنية حيث تصدرت قمة القائمة، لتصبح أول فنان أو فرقة كورية في هذا المجال.ويقال إن عدد الأغاني التي احتلت المركز الأول في القائمة في الأسبوع الأول بلغ 43 أغنية فقط في تاريخ بيلبورد، كما أن الأغاني التي حافظت على المركز الأول لأسبوعين متتاليين 20 أغنية فقط.