توقعات بعدم تمديد المرحلة 2.5 من التباعد الاجتماعي في حال الالتزام التام بها هذا الأسبوع

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ظل عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا عند مستوى 100 حالة على مدار الأسبوع، حيث تركزت معظم الحالات في منطقة العاصمة الكبرى، بما في ذلك مدينة سيول ومقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون. كما شهدت 14 مدينة ومقاطعة، باستثناء جزيرة جيجو ومقاطعتي كانغ وان ومقاطعة كيونغ سانغ الشمالية، حالات جديدة خلال نفس الفترة.وصرح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 144 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 12 حالة للوافدين من الخارج، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 21 ألفا و588 حالة.من ناحية أخرى قالت السلطات الصحية المحلية إنه إذا تم الالتزام التام بالمرحلة الثانية من نظام التباعد الاجتماعي خلال الخمسة أيام القادمة، سيكون من غير الضروري تمديد الإجراءات لأسبوع آخر.يشار إلى أن العمل بالمرحلة الثانية سينتهي يوم العشرين من سبتمبر الجاري، بينما يتم تنفيذ المرحلة الثانية المعززة في منطقة العاصمة الكبرى حتى الثالث عشر من هذا الشهر.