السماح للطلاب الكوريين الجنوبيين بالحصول على شهادة مزدوجة عبر الإنترنت

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بدءًا من النصف الأول من العام المقبل، سيتمكن طلاب الجامعات في كوريا الجنوبية من الحصول على شهادة مزدوجة من الكليات في الخارج، عن طريق التعلم عبر الإنترنت.وعقد وزير التعليم "يو أون هي" ورؤساء الوزارات الأخرى ذات الصلة اجتماعًا مشتركًا أمس الأربعاء، لمناقشة تدابير إصلاح نظام التعليم العالي في العصر الرقمي وحقبة ما بعد كورونا.وبموجب الخطة، ستسمح الحكومة للكليات المحلية بتشغيل برامج للشهادات المزدوجة عبر الإنترنت فقط مع الكليات في الداخل والخارج، طالما أنها تفي بمتطلبات معينة.وسيتم السماح بدرجات الماجستير المزدوجة فقط بين الكليات المحلية، في حين سيتم إنشاء برامج تجمع بين درجة البكالوريوس والماجستير بين الكليات المحلية والأجنبية.وقال مسؤول في الوزارة إنه سيتم الانتهاء من مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام، لتقديم هذه البرامج ربما في أوائل العام المقبل.