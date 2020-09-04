تسجيل حالات مزدوجة للإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية

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سجلت كوريا الجنوبية حالات للإصابة بفيروس كورونا، مع إصابتها بعدوى فيروس الأنفلونزا الموسمية أيضًا.وقالت "جيونغ إون كيونغ"، رئيسة المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في إفادة إعلامية أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل حالات لأشخاص مصابين بكورونا والأنفلونزا أيضًا.وقالت إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق بعد التأكيد والتحليل.وبينما أشارت إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات مماثلة أيضًا في الخارج، حذرت جيونغ من أن هناك حاجة إلى مزيد من التحليلات، لتحديد ما إذا كانت العدوى المزدوجة أكثر فتكًا من عدوى كورونا.وقد تم الكشف عن تلك الحالات حيث تشجع السلطات الصحية الجمهور على الحصول على التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وسط احتمالية أن يطول زمن الوباء لمدة طويلة.