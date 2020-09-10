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السياسية

مون يعقد اجتماعًا اقتصاديًّا لمناقشة تدابير الإغاثة في حالات الطوارئ

Write: 2020-09-10 09:25:54

مون يعقد اجتماعًا اقتصاديًّا لمناقشة تدابير الإغاثة في حالات الطوارئ

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" اجتماعًا اقتصاديًّا طارئًا اليوم الخميس، لمناقشة تدابير الإغاثة الخاصة للمتضررين بشدة من تفشي وباء كورونا.
وقال المكتب الرئاسي أمس الأربعاء إن الاجتماع سيركز على مدفوعات الإغاثة للأشخاص الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية للوباء الذي طالت مدته، بما في ذلك أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص.
كما ستتم مناقشة خطة موازنة تكميلية رابعة تهدف إلى تمويل مدفوعات الإغاثة الطارئة، المصممة خصيصًا بالإضافة إلى سياسات أخرى لتحقيق الاستقرار في سبل معيشة الجمهور قبل عطلة التشوسوك. وسوف تكون تدابير الحجر الصحي وخطط التحفيز الأخرى من بين بنود جدول الأعمال الإضافية التي سيتم تغطيتها.
وقالت نائبة المتحدث باسم الرئاسة "ليم سي إيون" إن الحكومة خلال الاجتماع ستظهر عزمها القوي على استعادة سبل العيش للجمهور من خلال حشد كل الوسائل المتاحة وتخفيف الصعوبات الناجمة عن عودة ظهور العدوى.
وفي وقت لاحق من اليوم، سيعقد رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون" اجتماعًا مؤقتًا لمجلس الوزراء، للإعلان عن تفاصيل المناقشات التي ستجرى خلال الاجتماع الاقتصادي، وكذلك الموافقة على خطة الميزانية الإضافية الرابعة.
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