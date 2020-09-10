وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تدعو إلى التعاون متعدد الأطراف في مكافحة كورونا

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شددت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" على الحاجة إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين دول جنوب وشمال شرق آسيا، في مكافحة جائحة كورونا.ووجهت "كانغ" الدعوة أمس الأربعاء، خلال الاجتماع السنوي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) زائد ثلاثة، الذي يضم الدول الأعضاء العشر في الآسيان بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والصين واليابان.ووفقًا لوزارة الخارجية، أشارت "كانغ" إلى أن الآسيان زائد ثلاثة أدارت بطريقة فعالة التعاون المتعدد الأطراف في أوقات الأزمات، مثل الأزمة المالية في آسيا وتفشي سارس. وشددت على الحاجة إلى التعاون على أساس تلك التجارب السابقة عند التعامل مع كورونا.وفي المؤتمر المنعقد عبر الفيديو، قدمت "كانغ" اقتراح سيول لإنشاء قناة حوار صحي جديدة مع شركاء الآسيان.وفيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي السريع، دعت الوزيرة إلى اتخاذ إجراءات للسماح بالرحلات الأساسية لرجال الأعمال، وتخفيف الحواجز التجارية، والحفاظ على شبكة الإمدادات الغذائية.وفيما يتعلق بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، دعت "كانغ" إلى استئناف سريع للحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة، لإحراز تقدم ملموس في الجهود الرامية إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإحلال السلام الدائم في المنطقة.كما طلبت الوزيرة الدعم المستمر لالتزام سيول الثابت بعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.