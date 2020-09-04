وزير الدفاع الياباني يحث على التعاون الإقليمي ضد كوريا الشمالية وتهديدات الصين

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دعا وزير الدفاع الياباني "تارو كونو" إلى زيادة التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية.ووجه "كونو" الدعوة يوم الأربعاء في ندوة عبر الإنترنت استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن.وشدد "كونو" على الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأورد كوريا الشمالية والصين على قائمة التهديدات التي تواجه اليابان.وقال وزير الدفاع الياباني إن كوريا الشمالية تطور قدراتها الصاروخية على نحو جذري، ودعا إلى مزيد من الاهتمام بأغراض كوريا الشمالية.وأشار إلى أن اليابان سعت إلى نشر نظام الدفاع الصاروخي الباليستي "إيجيس آشور"، وسط إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية قبل القمة الأولى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في يونيو 2018، لكنها سحبت هذه الخطة مؤخرًا لأسباب تتعلق بالسلامة.وأشار كونو أيضًا إلى التهديدات الأمنية المتزايدة من الصين، قائلًا إن الإنفاق الدفاعي الصيني قفز بمقدار 44 ضعفًا في الثلاثين عامًا الماضية.وتابع أنه من أجل إبقاء التوسع الصيني تحت السيطرة، هناك حاجة لإجبار الصين على دفع الثمن عندما تنتهك القواعد الدولية، داعيًا إلى آلية إقليمية أو عالمية أكبر خارج الولايات المتحدة واليابان للقيام بذلك.