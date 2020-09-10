نائب وزير الخارجية: التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي هو أساس الأمن الكوري

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قال نائب وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "تشيه جونغ كون" اليوم الأربعاء، إن تحالف البلاد مع الولايات المتحدة هو أساس دبلوماسيتها وأمنها، بينما تربطها علاقات اقتصادية وثيقة للغاية مع الصين.وأدلى نائب الوزيرة بهذه التصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى مطار دالاس الدولي في واشنطن، في رحلة للقاء نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون".عندما سئل عن الجهود الأمريكية المبذولة لتشكيل هيكل جماعي شبيه بحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الصين، قال "تشيه" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حليفان، وأن ذلك التحالف هو أساس دبلوماسيتها وأمنها.لكنه أضاف أنه برغم التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فإن كوريا تقع في مكان قريب جدًّا من الصين، ولديها علاقات اقتصادية وثيقة جدًّا في نفس الوقت.وقال نائب الوزيرة إن سيول ستستمع أولًا إلى نوع الرؤية وخارطة الطريق التي تمتلكها واشنطن، وستعرض وجهات نظرها إن أمكن، مضيفًا أن هذه هي الطريقة التي يتواصل بها الحلفاء.ومن المقرر أن يلتقي "تشيه" مع نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" في واشنطن اليوم الخميس، في أول اجتماع مباشر بينهما وجهًا لوجه منذ تولي "تشيه" منصبه الشهر الماضي.