كوريا الجنوبية تبيع سندات بقيمة 1.45 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية

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أصدرت كوريا الجنوبية سندات بقيمة 1.45 مليار دولار أمريكي، لتحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية.وقالت وزارة المالية اليوم الخميس إنها باعت سندات مقومة بالدولار بقيمة 625 مليون دولار في نيويورك.وتحمل الأوراق المالية ذات العشر سنوات عائدًا قدره 1.198%، أو أعلى بمقدار 50 نقطة أساس من سندات الخزانة الأمريكية. وهو أدنى عائد لأي سندات مدتها عشر سنوات تصدرها الدولة.كما باعت الوزارة سندات مقومة باليورو مدتها خمس سنوات بقيمة 700 مليون يورو، والتي تحمل عائدًا يساوي ناقص 0.59%، وهو أيضًا أدنى عائد على الإطلاق.وقالت الوزارة إنها المرة الأولى التي تبيع فيها دولة غير أوروبية سندات مقومة باليورو بعائد سلبي.وأضافت أن بيع السندات اجتذب طلبات عدة مرات أكثر من المبلغ المقترح.