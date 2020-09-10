وزيرة التجارة الكورية تغادر سويسرا وتتوجه إلى فرنسا

Photo : KBS News

غادرت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي" من سويسرا أمس الأربعاء متوجهة إلى فرنسا، حيث تعمل على حشد الدعم لترشحها لمنصب رئيسة منظمة التجارة العالمية.وسوف تلتقي "يو" بمسؤولين في الحكومة الفرنسية وشخصيات رئيسية لتأمين دعمهم في عملية الاختيار.ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التجارة مع مسؤول كبير من وزارة الخارجية الفرنسية وتعقد اجتماعًا افتراضيًّا مع المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية "باسكال لامي" ومسؤولين آخرين.وقد سافرت "يو" إلى جنيف بسويسرا أواخر الشهر الماضي، وشاركت في محادثات مع مبعوثين ووزراء التجارة من مختلف البلدان لكسب تأييدهم.وسوف تستبعد منظمة التجارة العالمية ثلاثة مرشحين من أصل ثمانية في الجولة الأولى من عملية الاختيار، وثلاثة آخرين في الجولة الثانية.ثم ستختار الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الفائز من بين آخر مرشحيْن من خلال المناقشات في الجولة الأخيرة. ومن المتوقع أن يتم تسمية الرئيس الجديد للمنظمة في نوفمبر على أبعد تقدير.