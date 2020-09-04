الحكومة تقدم دعمًا بقيمة 20 ألف وون لتكاليف الاتصالات

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قرر الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة الكورية تقديم 20 ألف وون كوري إلى جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاما، من أجل التخفيف من الصعوبات التي يواجهونها بسبب جائحة كورونا.وفي حوار جرى أمس بين الرئيس "مون جيه إين" والقيادة الجديدة للحزب الحاكم نوقش العديد من سبل دعم المواطنين الذين يواجهون الصعوبات الناتجة عن الجائحة.ومن المتوقع أن يتم تقديم تكاليف الاتصالات إلى جميع المواطنين كإحدى سبل التعامل مع أزمة معيشة الشعب.وقرر الطرفان تقديم 20 ألف وون من تكاليف الاتصالات إلى كل فرد من جميع المواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن 13 عاما.بالإضافة إلى ذلك تم في الحوار مناقشة سبل نشر حملة لتخفيض رسوم الإيجارات، حيث اقترح "كيم تيه نيون" زعيم التكتل الحزبي للحزب الحاكم تمديد الفوائد الضريبية لأصحاب الإيجار الذين يخفضون الرسوم ووافق عليه الرئيس "مون".وسبق للحكومة أن منحت فائدة الإعفاء الضريبي بـ50% على مبلغ التخفيض في رسوم الإيجار، ولكن هذه الفائدة انتهت في شهر يونيو الماضي.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الدفعة الثانية من تقديم الدعم المالي للتغلب على تداعيات الجائحة بعد أن يعقد اجتماع سبل التعامل مع الطوارئ الاقتصادية برئاسة الرئيس "مون" اليوم.