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الاقتصادية

إنشاء فريق يساعد على نشر الوقاية الوبائية الكورية في المنظمة الدولية للمعايير

Write: 2020-09-10 11:20:29Update: 2020-09-10 13:35:55

إنشاء فريق يساعد على نشر الوقاية الوبائية الكورية في المنظمة الدولية للمعايير

Photo : YONHAP News

تم إنشاء فريق مسؤول عن وضع المعايير الدولية للتعامل مع الأوبئة بما في ذلك جائحة كورونا بقيادة كوريا في المنظمة الدولية للمعايير.
وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، ووزارة الصحة والرعاية الكوريتان أمس بأن فريق التأهب والتعامل مع الأوبئة الدولية تم تكوينه بقيادة كوريا في اللجنة التقنية  للمنظمة الدولية في مجال الصحة والإدارة.
جاء ذلك بعد أن طلب وزير الصناعة الكوري "سونغ يون مو" من رئيس المنظمة "إدي إنجورج" تشكيل الفريق في الندوة الدولية حول الوقاية الكورية التي أقيمت في شهر يونيو الماضي.
ويذكر أن اسم الفريق ونطاق عمله تم تحديدهما عبر العديد من المشاورات بين الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم الأستاذ "آن سون جو" في جامعة سونغ كيون الكورية في اللجنة التقنية. كما تم تبني "الإجراء المعياري لإدارة مراكز العلاج الاختياري على أسلوب التنقل مشيا على الأقدام" الذي كانت كوريا قد اقترحته لمنظمة المعايير في بداية شهر يونيو الماضي.
بهذه المناسبة قال الوزير سونغ إن إنشاء الفريق سيساعد على تسريع عملية إدراج الوقاية الوبائية الكورية في المعايير الدولية.
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