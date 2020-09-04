فرقة بي تي إس ستشارك في البرنامج الإخباري للكي بي إس

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من المقرر أن تشارك فرقة"بي تي إس" الغنائية الكورية في برنامج إخباري لهيئة "كي بي إس" سيتم بثه في الساعة التاسعة مساء اليوم، بعد أن كتبت تاريخا جديدا لأغاني الكي-بوب، من خلال تصدرها للمركز الأول في قائمة هوت مائة للبيلبورد للأسبوع الثاني على التوالي.ومن المقرر أيضا أن تجري الفرقة حوارا فرديا مع المقدمة الرئيسية للبرنامج "لي سو جونغ" في استوديو البرنامج.ومن المتوقع أن تتحدث الفرقة فيه عن مشاعرها حول الإنجاز الموسيقي، وتوجه الشكر إلى محبيها، إلى جانب خطة أنشطتها المستقبلية.سبق أن صرحت بيلبورد بأن أغنية "ديناميت" للفرقة الكورية احتلت المركز الأول في قائمة جدول هوت مائة هذا الأسبوع أيضا بعد الأسبوع الماضي.الجدير بالذكر أن الفرقة كانت قد احتلت المركز الأول بأغنيتها الجديدة "ديناميت" في الأسبوع الأول من صدورها، لتصبح أول فنان أو فرقة كورية في هذا المجال.يقال إن عدد الأغاني التي احتلت المركز الأول في القائمة في الأسبوع الأول بلغ 43 أغنية فقط في تاريخ بيلبورد، كما أن الأغاني التي حافظت على المركز الأول لأسبوعين متتاليين 20 أغنية فقط.