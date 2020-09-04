تخصيص 7.8 تريليون وون للدفعة الرابعة من الموازانة الإضافية

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ترأس الرئيس "مون جيه إين" الاجتماع الثامن للتعامل مع الطوارئ الاقتصادية اليوم حيث قرر تخصيص الدفعة الرابعة من الموازنة الإضافية التي تبلغ قيمتها 7.8 تريليون وون والتي سيتم التقدم بها إلى البرلمان.ومن المتوقع أن يتم تقديم الدعم الذي يركز في المقام الأول على أصحاب المشروعات متناهية الصغر وأصحاب المشروعات الذاتية الذين تضرروا تضررا كبيرا من عودة تفشي جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يتم ضخ 3.8 تريليون وون ليستفيد منها 3 ملايين و770 ألف شخص إجمالا. وسيتم إنفاق 3.2 تريليون وون على أصحاب المشروعات الصغيرة وعلى أن يقدم مليوني وون نقدا على الأكثرلفرد واحد.كما سيتم ضخ 1.4 تريليون وون في مجال الحفاظ على فرص العمل بحيث ستستخدم في الحفاظ على مليون و190 ألف فرصة عمل.علاوة على ذلك، سيتم تقديم الدعم إلى الأسر التي تواجه صعوبات في رعاية أولادها، وسيتم توسيع نطاق الأطفال المستفيدين منه ليشمل تلاميذ المدارس الابتدائية، بحيث سيبلغ عدد المستفيدين حوالي 5 ملايين و320 ألف شخص.وسيتم أيضا تقديم دعم لتكاليف الاتصالات إلى جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاما.وطلب الرئيس مون من البرلمان التعامل السريع مع هذا القرار حتى يتم تنفيذ أكبر قدر ممكن منه قبل حلول عيد تشوسوك القادم.