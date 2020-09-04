البت في تمديد المرحلة 2.5 من التباعد الاجتماعي نهاية هذا الأسبوع

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بجائحة كورونا 155 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليظل في نطاق مائة حالة لليوم الثامن على التوالي.وبلغ عدد حالات الإصابة محلية المصدر 141 حالة، بينما بلغ عدد حالات الإصابة من الوافدين من الخارج 14 حالة. وشهدت العاصمة سيول 46 حالة ومقاطعة كيونغ كي 47 حالة ومدينة ديجون 11 حالة.وبالرغم من اتجاه انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة نتيجة للالتزام بالتباعد الاجتماعي المعزز فإن العدد لم ينخفض بعد إلى مستوى رقمين.وصرحت السلطات الصحية بأنها ستقرر مسألة تمديد أو عدم تمديد فترة العمل بالمرحلة الثانية والنصف من التباعد الاجتماعي والتي يتم تطبيقها حاليا في منطقة العاصمة الكبرى في نهاية الأسبوع.وأشارت إلى أنها ستتخذ قرارا بعد متابعة اتجاه زيادة حالات الإصابة الجديدة خلال الأربعة أيام الباقية، مطالبة بمنع التجمعات من أجل تسهيل التخفيف من التباعد الاجتماعي.كما أكدت على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى في الهواء الطلق أيضا من أجل التخلص من الإصابات الجماعية التي تحدث مؤخرا مع كثرة الأنشطة في الهواء الطلق.إضافة إلى ذلك توقعت الحكومة زيادة كميات توصيل المنتجات خلال فترة عيد "تشوسوك" القادم مؤكدة على أنها ستقوم بتعزيز أعمال التفتيش الميداني على بعض مرافق التوصيل والتوزيع حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر.