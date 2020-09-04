صعوبة بيع أشباه الموصلات إلى الصين بسبب القيود الأمريكية

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في ظل اشتداد القيود الأمريكية المفروضة على شركة "هواوي" الصينية أصبح من الصعب تصدير أشباه الموصلات الكورية إلى الصين.وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت يوم 17 من الشهر الماضي عن تعزيز القيود على الشركة الصينية، حيث لا يمكن توريد أشباه الموصلات التي يتم إنتاجها باستخدام التقنيات والبرامج الأمريكية إلى هواوي دون موافقة مسبقة.وكان من غير الواضح أن هذه الخطوة ستوثر على الشركات الكورية في ذلك الوقت ولكن تم التأكد أخيرا من أن شركتي "سامسونغ" و"إس كي" الكوريتين قررتا التوقف عن توريد الإمدادات إلى الشركة الصينية.وبدءا من الخامس عشر من هذا الشهر سيكون من الصعب بيع أشباه الموصلات الكورية إلى هواوي في الواقع. وبالرغم من أن إمكانية البيع في حال الحصول على الموافقة الأمريكية إلا أن المحللين يرون أن الأمر لن يكون سهلًا.ويُقال إن قيمة أشباه الموصلات التي باعتها الشركتان الكوريتان إلى هواوي خلال العام الماضي بلغت حوالي 10 تريليون وون.