حزب قوة الشعب يرفض عرض الحزب الديمقراطي بشأن السياسات التعاونية الكاملة

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رفض رئيس حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، عرضًا للتعاون من نظيره في الحزب الديمقراطي الحاكم، قائلًا إن "الظروف" المناسبة للتعاون بين الحزبين لم تنضج بعد.والتقى "كيم تشونغ إن"، رئيس لجنة الطوارئ في حزب قوة الشعب، مع رئيس الحزب الديمقراطي "لي ناك يون"، في مقر البرلمان أمس الخميس، وهو ثاني اجتماع لهما منذ انتخاب "لي" –رئيس الوزراء السابق– في منصب رئيس الحزب الحاكم في أواخر الشهر الماضي.وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك"، اتفق الاثنان على الحاجة إلى تمرير خطة الميزانية التكميلية الرابعة بسرعة، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي وسبل عيش المواطنين.ومع ذلك، عندما اقترح "لي" التعاون الكامل بين الحزبين بما يشمل القضايا الأخرى المعلقة، قال "كيم" إن "القطيعة" بين الأحزاب المتنافسة لم تلتئم بعد، واتهم الحزب الديمقراطي بالفشل في مراعاة الممارسات المستقرة في تشكيل اللجان الدائمة.ولأكثر من 30 عامًا، كان يتم تعيين رؤساء 18 لجنة برلمانية دائمة وفقًا لتوزيع المقاعد بين الأحزاب. لكن الحزب الديمقراطي، الذي حصل على 176 مقعدًا من مجموع 300 مقعد برلماني، سيطر على جميع اللجان الدائمة في يوليو، بعد أن قاطعت المعارضة عملية تشكيل اللجان الدائمة، اعتراضًا على رفض الحزب الحاكم التنازل عن بعض اللجان الرئيسية.