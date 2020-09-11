وزارة الدفاع تنفي منح نجل وزيرة العدل معاملة تفضيلية

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نفت وزارة الدفاع الوطني مزاعم حصول نجل وزيرة العدل "تشو مي-إيه" على معاملة تفضيلية خلال خدمته العسكرية الإلزامية.وفي بيان مكتوب وُزِّع على الصحفيين أمس الخميس، قالت الوزارة إن الإجازات الممنوحة لابن "تشو"، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي أشير إليه باسم عائلته "سيو" فقط، كانت ضمن القواعد والأحكام.ويشتبه في تجاوز "سيو" للوائح العسكرية، من خلال تمديد إجازته المرضية في يوليو عام 2017 بموافقة شفهية فقط، دون الخضوع للمراجعة في لجنة مستشفى عسكري.وقالت الوزارة إنه بموجب القواعد الحالية، فيمكن الموافقة على الإجازة المرضية للجنود من قبل القائد في غضون 30 يومًا، ويمكن تمديدها دون مراجعة مستشفى عسكري، ما لم يتم علاج الجندي المعني في مستشفى خاص.وأكدت الوزارة أيضًا أن "سيو"، الذي كان يعمل كعضو في التعزيز الكوري للجيش الأمريكي، استخدم الإجازات وفقًا للوائح العسكرية الكورية الجنوبية.وفيما يتعلق بالشكوك حول تقديم طلب غير لائق لاختيار "سيو" كمترجم خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ 2018، قالت الوزارة إن عملية الاختيار تم تنفيذها عن طريق القرعة.