وزير المالية: تسليم معظم المساعدات النقدية قبل عيد التشوسوك

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قال وزير المالية "هونغ نام-كي" إن الحكومة تعمل على توفير جزء كبير من مساعدات الإغاثة النقدية قبل حلول عطلة التشوسوك.وفي إفادة إعلامية في المجمع الحكومي في سيول أمس الخميس، قال "هونغ" إن الحكومة تقوم بمراجعة خطة للتنفيذ السريع لخطة الميزانية التكميلية، من خلال فريق عمل يتألف من مسؤولين من الوزارات ذات الصلة.وقال إن الاستعدادات ستتم حتى في أثناء المداولات البرلمانية، بحيث يتم تنفيذ الجزء النقدي من مدفوعات الإغاثة فور الحصول على موافقة البرلمان.وقال الوزير إنه حتى لو لم يتم الانتهاء من المخصصات قبل العطلة المقررة في أواخر الشهر الجاري، فإن الحكومة ستعمل حتى يتم تسليم جزء كبير منها قبل ذلك.وخلال اجتماع اقتصادي طارئ في وقت سابق من اليوم، وضع الرئيس "مون جيه إين" وكبار مسؤوليه اللمسات الأخيرة على ميزانية إضافية رابعة يبلغ مجموعها 7.8 تريليون وون، والتي بموجبها سيحصل حوالي تسعة ملايين كوري على إعانات نقدية تصل إلى مليوني وون.