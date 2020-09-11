بومبيو: الولايات المتحدة تأمل في «محادثة جادة» مع كوريا الشمالية

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أكد وزير الخارجية "مايك بومبيو" أمس الخميس أن الولايات المتحدة تأمل في استئناف المحادثات الجادة مع كوريا الشمالية، من أجل نزع السلاح النووي الكامل وتحقيق مستقبل مشرق للدولة الشيوعية.كما أعرب "بومبيو" عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من مساعدة كوريا الشمالية في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية واجهت عددًا من التحديات، بما في ذلك الصعوبات الاقتصادية وخطر تفشي فيروس كورونا.ووفقًا لنص مقابلته مع قناة "فوكس نيوز"، قال "بومبيو" إن الولايات المتحدة تأمل في إجراء "محادثة جادة" أخرى، لإقناع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أن أفضل شيء يمكن فعله لشعب الشمال هو نزع السلاح النووي بالكامل، وأن هذا سيؤدي إلى مستقبل أكثر إشراقًا.ولدى سؤاله عن الشائعات المتعلقة بصحة "كيم"، قال "بومبيو" إنه اطلع على تقارير ومعلومات استخباراتية ذات صلة، لكنه لا يستطيع التعليق عليها.وقال إن القمة الأولى بين الرئيس "دونالد ترامب" و"كيم" في يونيو 2018 تحققت بعد أن تبين له أن الزعيم الكوري الشمالي مستعد للدخول في مفاوضات، في زيارته إلى بيونغ يانغ.