تسجيل أقل من 200 حالة إصابة بكورونا أمس مع ارتفاع العدد قليلًا

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ظل عدد حالات الإصابة بكورونا اليومي أقل من 200 حالة لليوم التاسع على التوالي، لكنه زاد قليلًا عن اليوم السابق.وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم تأكيد 176 حالة في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابة إلى 21 ألفًا و919 حالة.ومن بين الحالات الجديدة 161 إصابة محلية، و15 إصابة وافدة من الخارج، مقارنة بـ141 حالة و14 حالة على التوالي أمس.ومن بين الحالات المحلية 116 حالة في منطقة سيول الكبرى، منها 61 حالة في العاصمة، و47 في مقاطعة كيونغ كي، و8 حالات في إنتشون. وبذلك يرتفع عدد الحالات اليومية في منطقة العاصمة عن حاجز 100 حالة بعد يوم واحد من تسجيله أدنى من ذلك.وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس بمقدار 4 حالات، ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 350 حالة وفاة.