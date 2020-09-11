ترامب أراد سحب القوات من كوريا الجنوبية منذ البداية

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ورد أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أراد سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية منذ المراحل الأولى من إدارته.ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية أمس الخميس مقتطفات من الكتاب القادم للصحفي "بوب وودوارد".وأفادت التقارير أن "ترامب" اشتكى من الالتزامات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، قائلًا إن الولايات المتحدة "أصبحت مغفلة" أمام أعضاء حلف الناتو وحلفائها الآخرين مثل كوريا الجنوبية، وأنه دعا بالفعل إلى سحب القوات من كوريا الجنوبية.وأخبر "ترامب" الصحفي "وودوارد" أن الولايات المتحدة تحمي كوريا الجنوبية من كوريا الشمالية، في حين تحقق كوريا الجنوبية أرباحًا طائلة من بيع الشاشات والسفن وغيرها من المنتجات.وسوف يصدر كتاب "وودوارد" الجديد الأسبوع المقبل.