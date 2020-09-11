سيول وواشنطن تتفقان على إنشاء مجموعة استشارية باسم «حوار التحالف»

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إنشاء مجموعة استشارية على مستوى المدير لتعزيز التعاون الثنائي والتواصل بينهما.كما اتفقتا على إجراء اتصال وثيق بين نائبي وزيري الخارجية في البلدين، ليتم من خلاله حل القضايا المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بتقاسم تكاليف الدفاع.جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد أمس الخميس في واشنطن بين نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" ونظيره الأمريكي "ستيفن بيغون"، حيث تم خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة، ومن بينها العلاقات بين سيول وواشنطن والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وقال نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه" إن علاقة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد لعبت دورا محوريا في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا على مدار العقود السبعة الماضية.وفي تصريح أدلى به "تشيه" للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع، قال إنه تبادل مع نظيره الأمريكي "بيغون" الآراء حول أهمية الاستمرار في التعاون والتواصل بين البلدين.وأضاف أنه اتفق مع "بيغون" على أن تقوم سيول وواشنطن بتبادل وجهات النظر بينهما حول مختلفة قضايا التحالف من خلال المجموعة الاستشارية التي يطلق عليها اسم "حوار التحالف".وتبين أن مجموعة "حوار التحالف" ستعمل بشكل منفصل عن مجموعة العمل التي تم إنشاؤها ليتم من خلالها تناول القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.وفيما يخص المفاوضات حول تقاسم تكاليف الدفاع، قال نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه" إنه أكد على ضرورة تقاسم تكاليف الدفاع بشكل عادل داخل إطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين والخاصة بتقاسم التكاليف الدفاعية.وأضاف أنه اتفق مع نظيره "بيغون" على التواصل الوثيق بينهما لإحراز تقدم في المفاوضات التي لم تنجح حتى الآن في تحقيق نتائج جيدة.