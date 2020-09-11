انخفاض الصادرات الكورية بنسبة 0.2% خلال الأيام العشرة الأولى من سبتمبر

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم الصادرات الكورية خلال الأيام العشرة الأولى من سبتمبر الجاري 15 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي لحجم الصادرات خلال العشرة أيام الأولى من سبتمبر الجاري شهد تراجعا بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير إن صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية والمنتجات النفطية وقطع غيار السيارات سجلت انخفاضا ، فيما زادت صادرات أشباه الموصلات والأدوات الدقيقة والسيارات .
وشهدت الصادرات الكورية إلى اليابان والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط انخفاضا، بينما سجلت الصادرات للصين والولايات المتحدة وفيتنام زيادة.
وكانت الصادرات الكورية قد تراجعت بنسبة 7.1% و9.9% في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
أما حجم الواردات الكورية خلال الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر فبلغ 13.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 7.6% مقارنة نفس الفترة من العام الماضي.