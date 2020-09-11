رابطة الآسيان تدعو إلى استئناف الحوار لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

دعت رابطة الآسيان الدول ذات الصلة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، إلى إجراء حوار بينها .جاء ذلك في البيان الصادر في ختام الدورة الثالثة والخمسين لاجتماعات وزراء خارجية دول الآسيان التي عقدت يوم الأربعاء الماضي عبر الفيديو، حيث أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء العشرة لرابطة الآسيان على أهمية الاستمرار في إجراء حوار سلمي بين الأطراف المعنية، لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإقامة السلام والاستقرار الدائمين فيها.كما دعوا إلى بذل الجهود المستمرة للالتزام بما ورد في بياني "بان مون جوم" و"بيونغ يانغ" بين الكوريتين، والبيان المشترك الصادر في القمة بين الولايات الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وجددوا تعهدات الدول الأعضاء في رابطة الآسيان بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، والالتزام بالقرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.وأكدوا من جديد ضرورة حل النزاع الإقليمي في محيط الصين الجنوبي بوسائل سلمية بناء على القانون الدولي.