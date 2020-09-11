الحكومة الكورية تواجه معضلة حول تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي

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قالت سلطات الحجر الصحي إنها تواجه معضلة حول تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، التي سينتهي العمل بها بعد أسبوعين من تعزيزها إلى المستوى الثاني في العاصمة سيول وضواحيها.وأضافت أنها ستتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن تخفيف الإجراءات بعد مراقبة وضع انتشار فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية الأسبوع، نظرا لأن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي قد يتسبب في عودة انتشار الوباء.وقد تمكنت البلاد من السيطرة على تصاعد تفشى فيروس كورونا من خلال تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي، إلا أن المعدل اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة ظل أعلى من 100 حالة.وأعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 161 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 146 حالة محلية المصدر.وقالت سلطات الحجر الصحي إنها ستقوم بتفريق المشاركين في تجمع ضخم من المخطط تنظيمه يوم الثالث من أكتوبر القادم في أنحاء مختلفة من البلاد، لأن التجمع الذي أقيم في ميدان كوانغ هوا مون وسط العاصمة سيول يوم الخامس عشر من أغسطس الماضي مازال يؤثر على زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة.