بيغون يعرب عن دعم الولايات المتحدة لمسار السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية

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أعرب نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" عن دعم الولايات المتحدة لطريق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أصدرته أول من أمس السبت إن بيغون شارك في الاجتماع الوزاري السنوي السابع والعشرين للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، الذي حضره وزراء خارجية الدول المشاركة في المنتدى البالغ عددها 26 دولة، بما في ذلك كوريا الشمالية.وخلال الاجتماع، شدد بيغون، الذي يشغل أيضا منصب كبير المبعوثين الأمريكيين إلى كوريا الشمالية، على دعم الولايات المتحدة لمسار السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية. كما قالت الوزارة إن العديد من وزراء الخارجية انضموا إلى بيغون في التأكيد على أهمية النظام الدولي القائم على القواعد في معالجة التوتر المتزايدة والعسكرة في بحر الصين الجنوبي، والقلق بشأن تدهور الحكم الذاتي وحقوق الإنسان في هونغ كونغ.وقد خصت الوزارة كوريا الشمالية من بين 26 دولة مشاركة في هذا الاجتماع السنوي، وهو المنتدى الإقليمي الوحيد الذي تشارك فيه كوريا الشمالية.