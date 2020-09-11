تخفيف التباعد الاجتماعي في منطقة سيول الكبرى لمدة أسبوعين

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قررت السلطات كوريا الجنوبية تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في منطقة سيول الكبرى إلى المستوى الثاني خلال الأسبوعين القادمين.وأعلن رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" هذا القرار يوم أمس الأحد في بداية اجتماع حكومي بشأن التعامل مع فيروس كورونا.وكانت الحكومة الكورية قد فرضت ما يسمى بلوائح الحجر الصحي من المستوى 2.5 في منطقة العاصمة منذ أواخر الشهر الماضي لاحتواء انتشار حالات فيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء إن قرار تخفيض إرشادات التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثاني قد تم اتخاذه بعد مراجعة شاملة للوضع الحالي للفيروس وآراء الخبراء. وتعهد جونغ بتنفيذ إجراءات حجر صحي شاملة خلال عطلة تشوسوك التي ستبدأ يوم 30 سبتمبر. وقال إن الحكومة ستعد إجراءات حجر صحي قوية على مستوى البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من 28 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكون تلك الفترة أكبر تحد في البلاد لمحاربة الفيروس.وتشمل تلك الفترة كلا من عطلة تشوسوك الممتدة خمسة أيام، ويوم الحروف الكورية "هانغول" في 9 أكتوبر.وحث رئيس الوزراء الناس على الانضمام إلى جهود الحجر الصحي التي تبذلها الحكومة والامتناع عن السفر خلال عطلة تشوسوك.