تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي في منطقة العاصمة

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سيتم تخفيف إرشادات التباعد الاجتماعي للمطاعم والمقاهي والمدارس المزدحمة في منطقة سيول الكبرى اعتبارا من اليوم الاثنين، حيث قررت الحكومة الكورية تخفيف الإرشادات إلى المستوى الثاني خلال الأسبوعين القادمين.وأعلن رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" هذا القرار يوم أمس الأحد بعد أن ترأس اجتماعا حكوميا بشأن سبل الاستجابة لفيروس كورونا. وبموجب القرار، سيتم رفع القيود المفروضة على ساعات العمل وخطوات الحجر الصحي الأكثر صرامة المفروضة على المطاعم والمقاهي والمخابز اعتبارا من اليوم. كما سيتم السماح لمدارس "كرام"، التي تهيء الطلاب لدخول الجامعات، بتقديم دروس مباشرة خارج الإنترنت مرة أخرى. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، في إطار ما يسمى بإجراءات التباعد الاجتماعي من المستوى 2.5، كان يُسمح للمطاعم والمخابز في منطقة العاصمة بتقديم خدمة الوجبات السريعة والتوصيل فقط فيما بين الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا، كما تم حظر تناول الطعام والشراب في مباني المقاهي بغض النظر عن ساعات العمل، ولم يُسمح إلا بشراء الطعام وتسليمه. ويبدو أن الحكومة الكورية قررت تخفيض إرشادات التباعد الاجتماعي في ضوء الصعوبات الاقتصادية المتزايدة لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة على الرغم من التراجع البطيء في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث ظل المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة في كوريا تحت 200 لليوم الحادي عشر على التوالي، أمس الأحد.