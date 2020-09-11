وزيرة العدل تعتذر عن فضيحة إساءة استخدام السلطة من أجل ابنها

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اعتذرت وزيرة العدل "تشو مي إيه" أمس الأحد عن الاتهامات بأنها أساءت استخدام سلطتها لكسب خدمات خاصة من أجل ابنها خلال خدمته العسكرية الإلزامية.وقدمت "تشو" اعتذارا في منشور على "فيسبوك" قائلة إنها تسببت في حدوث إزعاج للناس بسبب المشاكل التي تتعلق بالخدمة العسكرية لابنها، في هذا الوقت الذي تواجه فيه البلاد بأكملها صعوبات نتيجة لوباء كورونا.وأضافت "تشو" أنها التزمت الصمت بشأن هذه القضية لأنها، بصفتها وزيرة العدل، لا يمكنها التأثير على التحقيقات الجارية حاليا، ودعت وكلاء النيابة إلى تسليط الضوء على القضية من خلال إجراء تحقيقات شاملة.كما أكدت الوزيرة على أن ابنها ليس لديه سبب لخرق أي أنظمة، ونفت الادعاءات القائلة بأنه حصل على معاملة تفضيلية من أجل تمديد إجازته في أثناء خدمته العسكرية في عام 2017.وأشارت "تشو" أيضا إلى أن النيابة تحقق فيما إذا كانت هناك أي أعمال غير قانونية قد حدثت خلال تلك الفترة، وأن ابنها تعاون بشكل كامل مع التحقيقات، مشددة على أنها تنتظر فقط في صمت.