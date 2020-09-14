كوريا الجنوبية تخفف من إجراءات التباعد في منطقة سيول الكبرى

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قررت السلطات في كوريا الجنوبية تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي في منطقة سيول الكبرى اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد 14 يوما من فرض ما يسمى بـ"المبادئ التوجيهية من المستوى 2,5". وقال وزير الصحة "بارك ننغ هو" في إفادة صحفية يوم أمس الأحد، إنه في أثناء تخفيف إرشادات التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثاني، ستطبق الحكومة خطوات حجر صحي صارمة وموجهة في المنشآت عالية الخطورة. واعتبارا من اليوم، سيتم وضع منطقة سيول الحضرية تحت قواعد المستوى الثاني في النظام المكون من ثلاثة مستويات، حتى يوم 27 سبتمبر. وبموجب هذه الخطوة، يمكن للمقاهي السماح لعملائها بتناول الطعام أو الشراب في المبنى، بشرط اتباعهم الصارم لقواعد التباعد والحد من عدد الأشخاص الموجودين فيها. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين في إطار المستوى الثاني فاصل خمسة، كان يُسمح للمخابز والمطاعم في منطقة العاصمة فقط بتقديم خدمة الوجبات السريعة والتوصيل بدءا من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا، ولكن سيتم رفع هذه القيود اعتبارا من اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحظر المفروض على تشغيل المدارس متوسطة الحجم ومقاهي الدراسة ومؤسسات التدريب المهني والمرافق الرياضية الداخلية. وسوف يتم السماح بإعادة فتح مقاهي الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، ولكن سيتوجب على تلك المرافق حظر دخول المراهقين، وتناول الطعام في الداخل، والتأكد من أن العملاء يجلسون على مسافة من بعضهم البعض.