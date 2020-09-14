طلاب الطب الكبار يوقفون الإضراب الجماعي

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قرر طلاب الطب الكبار الذين قاطعوا امتحان الترخيص الطبي الحكومي وقف إضرابهم الجماعي مؤقتا.وأعلن ممثلو الطلاب الكبار في 40 كلية للطب في جميع أنحاء البلاد عن هذا القرار يوم أمس الأحد في بيان مشترك أصدروه بعد اجتماع عُقد في اليوم السابق.وقال الممثلون إنهم قرروا تأجيل إجراءات المقاطعة، وسوف يعلنون عن خطواتهم التالية بعد إجراء مناقشات. كما نفوا التقارير الإعلامية التي قالت إنهم تقدموا للامتحان.وقد رفض طلاب الطب في عامهم الرابع إجراء امتحان الترخيص بينما أخذ الطلاب الصغار إجازة، احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب. وقاطع الطلاب الامتحان حتى بعد عودة الأطباء المتدربين إلى العمل الأسبوع الماضي بعد إضراب استمر بضعة أسابيع بسبب خطة الحكومة للإصلاح الطبي.وفي غضون ذلك، كررت الحكومة موقفها يوم أمس الأحد بأنها لن تسمح لطلاب الطب بإعادة امتحان الترخيص.