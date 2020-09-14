بدء جلسة الاستجواب البرلماني

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سيبدأ البرلمان الكوري الجنوبي جلسة استجواب تستغرق أربعة أيام، اليوم الاثنين.ومن المتوقع أن تهيمن فضيحة إساءة استخدام السلطة المزعومة التي تورط فيها نجل وزيرة العدل "تشو مي إيه" على هذه الجلسة البرلمانية، إلى جانب مسألة حجم الميزانية الإضافية الرابعة، وإنشاء هيئة تحقيق مستقلة للنظر في قضايا فساد كبار المسؤولين.ومن المتوقع أن تتجادل الأحزاب المتنافسة حول المزاعم ضد وزيرة العدل، التي من المقرر أن تحضر جلسات الاستجواب يومي الاثنين والخميس، حيث يُنتظر أن يدافع الحزب الديمقراطي الحاكم بفاعلية عن "تشو" ضد ما يسميه بـ"الهجوم السياسي"، مشددا على ضرورة إصلاح القضاء، بينما يعتزم حزب "سلطة الشعب" المعارض الرئيسي، تركيز حملته على وزيرة العدل، والدعوة إلى إجراء تحقيق شامل في هذه القضية.